Düzce\'de devrilen ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde devrilen ağacın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeniyer köyü Küçük Sarıcemal mevkisinde M.S. ve N.S. kardeşlere ait bahçede meyve ağacı kesimi esnasında yanlarında bulunan Adile Arıkan ile H.S. devrilen ağacın altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Arıkan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, H.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.