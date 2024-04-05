Düzce'de devrilen otomobildeki çift, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 14 EJ 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selamlar mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan çift, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu arada çiftin, kazanın ardından yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara kullanan vatandaşların alım gücünün düşmesiyle kaçağa yönelimin azaltılması için acilen zamların durdurulması gerektiğini belirtti. Sigara ve tütünde kaçak oranının yüzde 25'e kadar yükseldiğini ifade eden Palandöken, sigara zamlarının esnafın satışlarını düşürdüğünü ve devlete zarar olarak yansıdığını vurguladı.
Muş'ta bin 665 çiftçi tarafından 105 bin dekar alanda 635 bin ton şeker pancarı üretimi hedefleniyor. Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler pancar ekimine başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, pancar ekimiyle Muş'un tarım potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge ekonomisine canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Çiftçilere destekler sağlanması ve üretim sürecinin takibi için çalışmalar yürütülüyor.
AK Parti'den yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, mazbatasını alarak görevine başladı. Özdemir, belediye binası önünde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını alan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Güler'den devraldı. Devir teslim törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Belediye iştirakleri bünyesindeki resmi toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göreve başlayan ve Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.
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