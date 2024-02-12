Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

Düzce\'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor.

12.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:34
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Durmuş Ç. yönetimindeki tarım aracı, Yedigöller Grup Yolu Hebeler Küme Evleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü özel araçla Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Jandarma ve polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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