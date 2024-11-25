Düzce'de Eğitim Salı'ya Kadar Askıya Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Eğitim Salı'ya Kadar Askıya Alındı

Kaynaşlı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim 1 gün daha uzatıldı.

25.11.2024 22:47
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Kasım'da başlayıp ilimizi de olumsuz etkileyen meteorolojik koşulların etkileri yapılan çalışmalarla eğitim öğretime engel oluşturmayacak hale getirilmiştir. 26 Kasım Salı sabahı itibarıyla Kaynaşlı ilçemiz haricinde Düzce merkez ve diğer ilçelerimizin tümünde eğitim öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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