Düzce\'de Engellilere Özel Eğlence

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Düzce'de yaşayan engelliler, çalışanlarının tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan Kusursuz Kafe'de müzik eşliğinde eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce engellilere yönelik özel etkinlik düzenlendi.

Dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata adapte olabilmeleri için Düzce Belediyesince 9 yıl önce hizmete açılan ve çalışanlarının tamamı engellilerden oluşan Kusursuz Kafe'de gerçekleştirilen programda, katılımcılara önce yemek ikram edildi.

Bazı engellilerin şarkı söylediği, bazılarının müzik eşliğinde eğlendiği etkinlik sonunda hep birlikte pasta kesildi.