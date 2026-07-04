Düzce\'de Feci Kaza: 83 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada, otomobilin sürücüsü Mehmet Kardeşoğlu (83) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi bağlı Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Mehmet Kardeşoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 81 ABR 448 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekibi tarafından halat yardımıyla yola çıkarıldı. Sağlık ekibine teslim edilip, ambulans ile hastaneye kaldırılan Kardeşoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.