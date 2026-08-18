Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Fındık Hasat Şenliği Başladı

Düzce\'de Fındık Hasat Şenliği Başladı
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Düzce'de fındık hasadının açılışı, çeşitli etkinliklerle kutlandı ve bu yıl bereketli bir sezon bekleniyor.

Düzce'de fındık hasat sezonunun açılması dolayısıyla "Fındık Hasat Şenliği" düzenlendi.

Çilimli ilçesine bağlı Mahirağa Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde düzenlenen şenlik, kemençe eşliğinde Karadeniz halk oyunları gösterisiyle başladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl bereketli bir fındık hasadı beklediklerini söyledi.

Yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Düzce'nin, yüzde 30'unun da tarım arazilerinden oluştuğunu ifade eden Makas, tarım üretiminin en başında da fındığın geldiğini belirtti.

Düzce'nin fındık ile iç içe olmuş bir şehir olduğunu vurgulayan Makas, şöyle konuştu:

"Fındık bizim vazgeçilmezimiz. Düzce daha önce 95 bin ton fındık üretimlerini görmüş ve dolayısıyla Türkiye 3'üncüsü olmuş bir şehir. Geçen sene don olayı ve farklı etkenlerden kaynaklı olarak 53 bin tonlarda kalmışız ve 5'inci sıralara gerilemişiz. Bu sene tarım müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalarla çiftçilerimizden aldığımız veriler doğrultusunda aşağı yukarı 102, 103 bin ton ürün bekliyoruz. Türkiye'de yine derece yapmaya talibiz."

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin fındık üretiminde öncü şehirler arasında yer aldığına işaret ederek "Ben de fındıkçı bir ailenin çocuğu olarak bizim fındığımız yeşil altınımız. Şehrimizin birinci tarım ürünü. Fındık çiftçiliğine önem vererek devletimizin TARSİM başta olmak üzere iyi tarım uygulamalarına verdiği desteği de kullanarak bu ürünü hep birlikte daha verimli hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise 2025'te 631 bin dekar alanda 53 bin ton fındık üretimi yapıldığına işaret ederek, bu yıl daha bereketli bir sezon yaşandığını aktardı.

Dua edilerek hasat sezonunun açılışı yapılan programda yerli üretim fındık çeşitlerinin sergilendiği stantlar gezildi, protokol üyeleri fındık bahçesine girerek hasada katıldı.

Kaynak: AA

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