Düzce'de ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu

22.04.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamının temsili yeni sahibi Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay oldu.

Teslim töreninde temsili başkan Tuncay'ı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden karşıladı. Günden, içerisinde Anıt Eser ve Millet Bahçesi-2 projesinin yer aldığı maketi göstererek, yapılacak çalışmalar hakkında Tuncay'a bilgi verdi.

Daha sonra makam koltuğuna oturan Tuncay, burada, "Atamızın biz çocuklara armağan ettiği bu özel günde şehrimizin yönetim koltuğunda oturuyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesileyle bize bu özel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ben bugün sadece bir koltuk devralmıyorum. Aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Günden, Tuncay'a çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:49:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.