Düzce\'de ilkokul öğrencisi temsili belediye başkanı oldu

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamının temsili yeni sahibi Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Tuncay oldu.

Teslim töreninde temsili başkan Tuncay'ı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden karşıladı. Günden, içerisinde Anıt Eser ve Millet Bahçesi-2 projesinin yer aldığı maketi göstererek, yapılacak çalışmalar hakkında Tuncay'a bilgi verdi.

Daha sonra makam koltuğuna oturan Tuncay, burada, "Atamızın biz çocuklara armağan ettiği bu özel günde şehrimizin yönetim koltuğunda oturuyor olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesileyle bize bu özel günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ben bugün sadece bir koltuk devralmıyorum. Aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Günden, Tuncay'a çeşitli hediyeler verdi.