Düzce'de İşçi Servisi Minibüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Düzce'de İşçi Servisi Minibüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Düzce\'de İşçi Servisi Minibüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Düzce'de, yaya kaldırımı yerine yoldan yürüyen Samet Eker, işçi servisi minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.11.2024 22:31  Güncelleme: 22:34
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DÜZCE'de, köprü üzerinde yaya kaldırımı yerine yoldan yürüyen Samet Eker (46), işçi servisi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 karayolunun Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. İçinde işçilerin de bulunduğu ve Düzce şehir merkezi istikametine giden Ömür Ersoy yönetimindeki 81 ACE 526 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre kaldırım yerine yoldan yürüyen Samet Eker'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs ile bariyerler arasına sıkışan Eker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Eker'in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de İşçi Servisi Minibüsü Yayaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

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