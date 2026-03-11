Düzce'de İstiklal Marşı'na Duygu Dolu Anma - Son Dakika
Son Dakika

Düzce'de İstiklal Marşı'na Duygu Dolu Anma

Düzce\'de İstiklal Marşı\'na Duygu Dolu Anma
11.03.2026 22:13
Düzce'de sosyal deneyle İstiklal Marşı coşkuyla anıldı, katılımcılara Türk bayrağı dağıtıldı.

Düzce'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yapılan sosyal deney duygulandırdı.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce Konuralp bölgesindeki bir otelde iftar vakti sosyal deney yapıldı.

Senaryo gereği otelin yemek salonundaki piyanonun başına, 6 yaşındaki piyanist Mehmed Selim Biçer geçti.

"İstiklal Marşı için dikkat" anonsu yapılınca derhal ayağa kalkıp saygı duruşuna geçen misafirler, küçük piyanistin çaldığı milli marşa büyük coşku ve gururla eşlik etti."

Marşın sonunda, misafirlere Düzce Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı.

Biçer, daha önce de Konuralp Antik Kenti'nde sergilediği piyano performansıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de İstiklal Marşı'na Duygu Dolu Anma - Son Dakika

21:49
SON DAKİKA: Düzce'de İstiklal Marşı'na Duygu Dolu Anma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.