Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı

Düzce\'de Kaçakçılık Operasyonu: 10 Gözaltı
17.06.2026 01:57
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Düzce'de jandarma, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 zanlıyı gözaltına aldı ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kargo firmaları aracılığıyla doğu illerinden İstanbul'a kaçak malzeme sevk edileceği yönünde istihbari bilgiler elde eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kargolarında yapılan aramada 920 paket elektronik sigara kartuşu, 7 bin 616 paket sigara sarma kağıdı, 28 çift ayakkabı ele geçirdi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 6 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince narkotik ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 82 bin 800 boş makaron, 47 bin 200 dolu makaron, 57 kilogram tütün, 4 kenevir tohumu, 1 sigara doldurma makinesi, hava kompresörü ve tartı ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kent merkezindeki başka bir adrese düzenlenen operasyonda da 12 kenevir tohumu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ve 1 iklimlendirme sistemi yakalandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Makaron, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

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