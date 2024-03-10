Düzce\'de Kadınlar İmece Usulü Kurutulmuş Meyveler Üretiyor

Düzce'de güç birliği yapan 13 kadın, imece usulü hazırladıkları kurutulmuş meyveleri kooperatifleri aracılığıyla Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor.
Öğretmenlik yaparken Kovid-19 salgını döneminde eşinin memleketi Konaklı köyüne yerleşen 46 yaşındaki Esra Eser, katıldığı kursların ardından lavanta bahçesi kurarak üretime başladı.
Eser, yaklaşık 4 yıl sonra üretime daha fazla katkıda bulunmak düşüncesiyle Konaklı ve Develibesni köylerinde yaşayan, aralarında emekli öğretmen, ev hanımı, çiftçi bulunan kadınları bir araya getirerek Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.
İlk etapta pirinç, mısır, nohut, fasulye, kırmızı ve yeşil mercimek ile keçi boynuzundan 7 çeşit un üretip satışını yapan 13 kadın, daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün eğitim programlarına katılarak doğal meyve kurutma çalışmalarına başladı.
Girişimci kadınlar, kentte enerji sistemleri üretimi yapan firmanın kendilerine tahsis ettiği alanda elma, muz, kivi, portakal, cennet hurması, limon gibi birçok meyveyi kurutup paketleyerek ülke genelinde tüketiciyle buluşturuyor.
Tarımsal üretime katkıda bulunmanın yanı sıra dayanışma örneği sergileyen kadınların ürettiği ürünlerin satışı, siparişle ve internet yapılıyor.
"Kırsal kalkınmanın kadın eliyle sağlanmasını hedefliyoruz"
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, AA muhabirine, kırsalda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirdikleri köy gezileri sırasında Esra Eser ile tanıştıklarını belirterek, 2023'ün sonlarına doğru kooperatifin kurulmasına karar verildiğini söyledi.
Kadınların tarımda güçlenmesini, kırsal kalkınmanın kadın eliyle sağlanmasını hedeflediklerini dile getiren Uzun, "Bu noktada bölgede yetişen tarım ürünlerinin katma değerli hale gelmesi, markalaşması, e-ticaret ve diğer kaynaklar yoluyla pazarlanması, gıdaların mevzuata ve etiket yönetmeliğine uygun üretilmesi konusunda kooperatifimize destek oluyoruz." dedi.
Uzun, kadın girişimcilere yönelik üretim yerlerinin yapılması ve alternatif tarımsal ürünler üretilmesi konusunda destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.
"Hepimiz çok istekliyiz"
Kooperatif Başkanı Esra Eser de 13 kadını kooperatif çatısı altında buluşturduklarını ve güzel bir sinerji yakaladıklarını söyledi.
Çalışmalara un üreterek başladıklarını, ardından kurutulmuş meyve alanına yöneldiklerini anlatan Eser, "Hepimiz çok istekliyiz, hepimiz birer müdürüz. Herkes çok istekli ve en önemlisi gönüllülük esasıyla çalışıyoruz." diye konuştu.
Eser, hem devletin hem de özel sektörün kendilerine destekler sağladığını belirterek, "Valiliğimiz tarafından bir okul binası tahsis edildi. Çoğumuzun eskiden okuduğu ilkokul binasıydı orası. Onun tadilatı var. Üretim yeri olarak oraya geçeceğiz inşallah. Eğleniyoruz, mutluyuz. Severek geliyoruz. Evde otururken 2 gün sonra kendini müdür olarak gören kadınlarınız. Müdürüz ama işçi gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kooperatif üyesi 56 yaşındaki ev hanımı Aynur Aydın, bir şeyleri başarmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Emekli öğretmen Güler Aydın ise kooperatife hayal kurarak katıldığını, kendilerini geliştirmek ve çevrelerine örnek olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kadınlar İmece Usulü Kurutulmuş Meyveler Üretiyor - Son Dakika
Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Tel kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak biliniyor. 40 yıllık tel kadayıf ustası Hakan Güvez, tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu ve Ramazan ayı boyunca bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Gençlerin bu zor işleri sevmediğini belirten Güvez, Konya'da tek tel kadayıfı döken usta olduğunu ifade etti.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtılarak dini değerlere saygısızlık yapıldığı görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın gerçekleştirildiği tespit edilen şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlandı.
Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Kadınlar Matinesi'nde sanatçılar eşliğinde eğlendi. Alex Şahin ve Beyto Asil'in sahne aldığı programda, kadınlar gece boyunca keyifli vakit geçirdi. Sanatçılar, Şanlıurfalı kadınların coşkulu ve şık olduğunu belirtti.
Kayseri'de Ramazan akşamlarında kılınan teravih namazının başlangıç noktası olan Battal Mescidi, şehirdeki İslam'ın ilk izlerini taşıyor. Eski 'Mazaka' kentinin beş tepesinden birinde bulunan mescit, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi tarafından yaptırılmıştır. Restorasyonlar geçiren mescidin yanında ise Moğol istilasından kalma Kırk Kızlar Türbesi bulunmaktadır.
Nikah işlemleri için memleketine gelen Uzman Çavuş İsmail Yavuz, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Kütahya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın trafik, toplu ulaşım ve alt yapı gibi sorunlarla anılmasının son derece acı bir tablo olduğunu belirterek, bu sorunları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 1994'te Düzce'de şehit olan jandarma er Salih Kasap'ın annesi Elmas, babası Ramis ve kardeşi Süleybe Kasap'ı ziyaret etti. Sezer, aile üyeleriyle sohbet ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve şehit ailelerinin devletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurguladı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan camiler, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek Ramazan ayına hazırlandı. Temizlik çalışmaları kapsamında camilerin tüm bölümleri temizlendi ve dezenfekte edildi. Cami bahçeleri de yıkanarak hijyen önlemleri alındı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?