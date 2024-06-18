Düzce'de Kaybolan Kukumav Yavruları Veteriner Hekimler Tarafından Büyütülüyor

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Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları için kayboldukları değerlendirilen 3 kukumav yavrusu, veteriner hekimlerin ilgisiyle büyütülüyor.

Kentteki ormanlık alanda bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuşgiller familyasından kukumav yavrularının tedavisine başlandı.

Bu aylarda başlayan uçma denemeleri sırasında yuvalarına yeniden ulaşamayınca kayboldukları değerlendirilen yavrular, veteriner hekim Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün yakın ilgisiyle iyileşme süreci geçiriyor.

Veteriner hekim Murat Ünlü, AA muhabirine, kukumavların duyarlı bir vatandaş tarafından ormanda bitkin halde bulunduktan sonra kendilerine getirildiğini anlattı.

Kukumavları 10 gün önce teslim aldıklarını ve hemen tedavilerine başlandığını aktaran Ünlü, "Yavrularımız halsiz, bitkindi. Burada ilk müdahalelerini yaptık. Protein ağırlıklı beslenme programı uyguladık. Genel durumlarının toparlanması yönünde çalışmalar yaptık." dedi.

Ünlü, anne bakımından uzak kaldıkları için yavruların bağışıklık sistemlerinin zayıfladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemleri için hayvansal gıda takviyeleri yapıyoruz. Ciğer, tavuk göğüsü, un kurdu ve böcek gibi besin takviyeleri veriliyor. Hayvanlarımız ilk güne nazaran daha iyiler. Kendi kendilerine beslenmeye başladılar."

Ünlü ayrıca, yavruların yaklaşık iki hatalık tedavi, beslenme ve egzersiz sürecinin ardından doğal ortamlarına bırakılacağını sözlerine ekledi.

Mayıs, haziran ve temmuz, kanatlılar için uçuş egzersizi ayları

Veteriner hekim Zeynap Hızal ise mayıs, haziran ve temmuzun, kanatlı hayvanların kuluçkadan çıkıp uçuş egzersizleri yaptığı aylar olduğunu bildirdi.

Bu aylarda vatandaşların, uçuş egzersizi yaparken kaybolan veya bitkin düşerek yaralanan hayvanları bulup getirdiklerini aktaran Hızal, anne kanatlıların egzersiz amacıyla yavruların yuvadan uçmalarını sağladığını kaydetti.

Hızal, bu sezonda egzersiz yapan birçok kanatlı yavruyu annelerinin uzaktan takip ettiğine işaret ederek, "Fakat her hayvan hemen uçuş kabiliyetini kazanamıyor. Bu 15 gün kadar sürebiliyor. Bunlar da büyük ihtimal uçamamışlar ve yuvaya dönememişler." diye konuştu.

Yaptıkları kontrollerde yavruların uçamadıklarını gördüklerinden bahseden Hızal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu an sağlıklılar ama ilk günlerde biraz halsiz düşmüşlerdi. Besledik, bakımlarını yaptık. Bebek tüylerini attıktan sonra uçuş denemelerini sıklaştıracağız. İyileştiklerini görür ve uçabileceklerine karar verirsek en kısa zamanda doğaya salacağız."