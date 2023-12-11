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Düzce'de kayıp adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu - Son Dakika
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Düzce'de kayıp adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu

Düzce'de 16 Kasım'da evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu'nun cesedi, bir fındık bahçesinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.12.2023 - 18:50,
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25 GÜNDÜR KAYIPTI, FINDIK BAHÇESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DÜZCE'de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), bir fındık bahçesinde ölü bulundu.

Düzce'de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), geri dönmedi. Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de kayıp adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu
Kaynak: DHA
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Düzce, Olay, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de kayıp adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu - Son Dakika
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