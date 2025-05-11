Düzce'nin Yığılca ilçesinde silobas ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şafak T. yönetimindeki 06 EPH 434 plakalı, bir çimento fabrikasına çalışan silobas, ilçenin Aksu mevkisinde karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 81 AEY 689 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobildeki Durcan K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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