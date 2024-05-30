Düzce\'de Kestane Ormanlarına Faydalı Böcek Salınımı Yapıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde gal arısı zararlısına karşı kestane ormanlarına faydalı böcek salınımı yapıldı.
İlçede, kestane ağaçlarında verim kaybına neden olan gal arısıyla biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan laboratuvarda üretilen "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler, Yığılca Orman İşletme Şefliği tarafından sorumluluk sahasındaki kestane ormanlarına bırakıldı.
Gal arısıyla biyolojik mücadele kapsamında ormanlara faydalı böcek salınımının devam edeceği belirtildi.
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