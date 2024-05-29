Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor - Son Dakika
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Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor

Düzce\'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor

Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından başlatılan denetimlerde, zabıta müdürlüğü, çevre müdürlüğü, müftülük ve tarım müdürlüğü personeli ve veteriner hekimler görev alıyor. Ekipler, kesimhanelerin temizliği, atık yönetimi, hijyen şartları ve kurbanlıkların sağlık kontrolü gibi konuları denetleyerek uygunsuzluk tespit edilen yerlere uyarılarda bulunuyor. Denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

29.05.2024 16:05
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Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayramda kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun şekilde kesebilmelerini sağlamak amacıyla satış ve kesim yerlerinde denetimler sıklaştırıldı.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda başlayan denetimler, Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimlerce gerçekleştiriliyor.

Kesimhanelerin temizliği, atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları ile kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini kontrol eden ekipler, uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli uyarıları yapıyor.

Denetimlerin bayram sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerlerinde denetim yapılıyor - Son Dakika

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