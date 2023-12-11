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Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bitkin halde olan kedileri çatıdan indirerek Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Kedilerin tedavi altına alındığı belirtildi.

Düzce\'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu Kurtarıldı
11.12.2023 - 16:57,  Güncelleme: 16:58
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Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu.

Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu Kurtarıldı - Son Dakika
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