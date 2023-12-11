Düzce\'de Mahsur Kalan 3 Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu.
Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.
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