Düzce'de otomobilin çarptığı midibüste bulunan 7 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden M.Ş.A. idaresindeki 67 SA 005 plakalı otomobil, Osmanca köyü mevkisinde ışıklı kavşakta hareket halinde olan Ş.S. yönetimindeki 81 ABZ 533 plakalı midibüse arkadan çarptı.
Kazada, midibüste bulunan M.Ç, B.Ç, R.S, Ç.N.Ş, O.S, S.D. ve R.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Midibüse Otomobil Çarptı, 7 Yaralı - Son Dakika
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