Düzce'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İran uyruklu S.Z.G. idaresindeki 81 MA 0882 plakalı motosiklet, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime K. (65) ile 6 yaşındaki Egemen K'ye çarptı.
Kazada, sürücü ve yayalar yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fadime K. ile Egemen K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?