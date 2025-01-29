Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Körpeşler Mahallesi istikametinden Sancaklar Mahallesi'ne doğru giden M.A'nın kullandığı 81 ADN 188 plakalı motosiklet, 2423. Cadde'deki marketin önünden yola çıkan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 AAJ 327 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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