Düzce\'de motosiklet sürücüsü otomobilin camından içeri girdi, kaza kamerada görüldü

Düzce'de motosiklet sürücüsü otomobilin camından içeri girdi, kaza kamerada görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandı. Söz konusu kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Düzce'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mert S., çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön camından içeri girerek yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber: Musa KESKİN/ DÜZCE,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?