Düzce'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı - Son Dakika
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Düzce'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Düzce\'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

09.02.2024 20:41
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ali K. yönetimindeki 81 AAV 505 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bolu Dağı Kaynaşlı geçişinde, kavşak içerisinden manevra yapan İsmail K'nin kullandığı 81 ABZ 218 motosikletle çarpıştı.

Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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