Düzce\'de Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Düzce Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu, nevruz ateşi yakılarak demir dövme etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının çeşitli gösteriler sunduğu program, müzik dinletiyse devam etti.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, burada yaptığı konuşmada, halkın tarihsel hafızasında önemli yer tutan Nevruz Bayramı'nı birlikte karşılamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Nevruz etkinlikleri, akşam saatlerinde müzik ve dans gösterileriyle devam edecek.

Programa, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Coşkun, akademik ve idari birim yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenci toplulukları katıldı.