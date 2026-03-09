Düzce\'de Öğrencilerden Dayanışma Projesi

Düzce'de yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının Dolabım (Gençten) Projesi kapsamında kullanmadıkları temiz, sağlam kıyafet ve aksesuarları takas veya bağış yoluyla diğer arkadaşlarıyla paylaşarak dayanışma ruhunu yaşatıyor.

Düzce Üniversitesinin (DÜ) kampüsünün bulunduğu Konuralp bölgesindeki Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, gençlerin hijyenik ve sağlam kıyafetlerini takas veya bağış yoluyla diğer arkadaşlarına ve ihtiyacı olanlara ulaştırdığı, sürdürülebilirliği ve dayanışmayı teşvik eden gönüllülük faaliyeti projeye ramazan ayında katkı sunmak istedi.

Ramazanı empati, paylaşma, yardımlaşma, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği dönem olarak gören öğrenciler, bu amaçla "Yurdum Dolabım" ismini verdikleri gönüllülük hareketi oluşturdu.

Öğrenciler, idareden de destek alarak yurdun giriş katındaki toplantı odasına çok amaçlı dolap yerleştirdi. Yurtta kalan 1500 öğrenci, kullanıma uygun hijyenik kıyafet ve aksesuarlarını dolapta ayrılan bölümlere bırakarak bağışta bulunabiliyor, ihtiyacı olan başka bir ürünü alarak takas yapabiliyor.

"Yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yağmur Gökdağ, ramazan ayındaki paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma ruhuna dikkati çekti.

Bakanlığın Gençten Projesi'ni kendi yurtlarında "Yurdum Dolabım" olarak hayata geçirdiklerini anlatan Gökdağ, şöyle devam etti:

"Proje kapsamında yurtta kalan öğrenciler, giymedikleri, kullanıma uygun eşyaları, ayakkabıları, kıyafetleri, çantaları, aksesuarları yurtta kalan diğer öğrencilerin eşyalarıyla takas edebilir veya bağışlayabilir, bunu da yurt idaresinde bulunan dolaba bırakarak gerçekleştiriyorlar. Aslında biz bu projeyle yardımlaşma ve dayanışma kültürüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ramazan ayında daha etkili olur diye bu ayda başladık. Dolabı da üst giyim, alt giyim, çanta ve ayakkabı şeklinde bölümlere ayırdık. Öğrenciler geldiği zaman bölüm bölüm görme fırsatını yakalıyor. İsteyen öğrenciler getirdikleri eşyaları bağışlayabiliyor ya da beğendikleri başka bir kıyafetle takas edebiliyor."

"Paylaştıkça mutlu oluyoruz"

Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren DÜ Sağlık Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Feyza Aydın da "Kullanılmayan eşyalar burada tekrar hayat buluyor. Ramazanda başlayan bu projeyle paylaştıkça mutlu oluyoruz. Bizim için buradaki en büyük kazanç, bir arkadaşımızın yüzündeki tebessüm. Sloganımızda da söylediğimiz gibi 'Yurdum dolabım, paylaştıkça çoğalır' deyip arkadaşlarımızla paylaşıyoruz." diye konuştu.

DÜ Çağrı Merkezi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Şeymanur Kırtay ise bolluk ve bereket ayı ramazana paylaşmanın ve yardımlaşmanın değer kattığını belirterek, öğrencilerin sağlam ve temiz olan ama kullanmadıkları giysileri çöpe atmak yerine diğer arkadaşları için dolaba getirerek geri dönüşüme de katkı verdiklerini söyledi.