Düzce'de Okul Tuvaletinde Yabancı Uyruklu Öğrencinin Türk Öğrenciye Tokat Atmasıyla İlgili İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de Okul Tuvaletinde Yabancı Uyruklu Öğrencinin Türk Öğrenciye Tokat Atmasıyla İlgili İnceleme Başlatıldı

Düzce\'de Okul Tuvaletinde Yabancı Uyruklu Öğrencinin Türk Öğrenciye Tokat Atmasıyla İlgili İnceleme Başlatıldı

Düzce'de bulunan Azmimilli Ortaokulu'nda bir yabancı uyruklu öğrencinin okul tuvaletinde Türk öğrenciye tokat atmasıyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yaşanan olayın münferit bir hadise olduğu ve benzer bir durumun daha önce yaşanmadığı belirtilirken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli inceleme yürütülüyor ve eğitim müfettişleri tarafından idari tahkikat gerçekleştiriliyor. Okul idaresi ise disiplin işlemlerini başlatmış durumda. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

29.05.2024 23:29
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Düzce'de bir okulun tuvaletinde yabancı uyruklu öğrencinin Türk öğrenciye tokat atmasına ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Azmimilli Ortaokulu'nda yabancı uyruklu bir öğrencinin okul tuvaletinde Türk öğrenciye tokat attığına ilişkin iddialar hakkında yapılan ilk inceleme sonucunda açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"28 Mayıs 2024 tarihinde Azmimilli Ortaokulu tuvaletinde, Irak uyruklu 8. sınıf öğrencisi B. tarafından, 7. sınıf öğrencisi U.'ya tokat atıldığı, mağdur öğrenci ve velisinin yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduğu tespit edilmiştir.

Mevcut bulgular ve konunun taraflarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; kamuoyuna yansıtıldığı gibi Suriye ya da Afganistan uyruklu herhangi bir kişi ya da çocuğun konunun tarafı olmadığı, konunun münferit bir hadise olduğu, söz konusu okulda kayıtlara girmiş benzeri bir hadisenin daha önce yaşanmadığı saptanmıştır.

Yaşanan olay ve iddialar ile ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca adli inceleme yürütülmekte olup ayrıca idari tahkikat için eğitim müfettişleri görevlendirilmiş, okul idaresi tarafından ise disiplin işlemlerinin başlatıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, okullarda yaşanan ya da yaşanabilecek her türlü akran zorbalığı olayının, hem adli hem de idari düzeyde hassasiyetle ele alındığı, söz konusu olayla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de Okul Tuvaletinde Yabancı Uyruklu Öğrencinin Türk Öğrenciye Tokat Atmasıyla İlgili İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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