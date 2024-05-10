Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci tedaviye alındı - Son Dakika
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Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci tedaviye alındı

Düzce\'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci tedaviye alındı

Düzce'de Konuralp İlkokulu'nda bir öğrenci derste boğazına erik kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu sınıf öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtarmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğazına kaçan erik çıkarılan çocuk, beyne oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşınca Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.05.2024 20:49
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Düzce'de okulda boğazına erik kaçan öğrenci, tedaviye alındı.

Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur K'nin (7) derste boğazına erik kaçtı.

Nefes almakta zorlanan çocuğu gören sınıf öğretmeni, Heimlich manevrasıyla eriği çıkarmak istedi.

Bu sırada, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hiranur K'nin boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının konu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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