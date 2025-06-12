Düzce'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çavuşlar Mahallesi 1752 Sokak'ta otluk alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'i arayarak durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın yandığı yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?