Düzce'de Otobüste Unutulan İçi Para Dolu Çanta Sahibine Teslim Edildi

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Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi güzergahında sefer yapan otobüse binen N.Ç. içinde 130 bin lira olan çantasını araçta unuttu.

Durumu fark eden bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi.

Seferini tamamlayan Peker, çantayla hareket merkezine gitti. Amiriyle kontrol ettikleri çantanın içinde para olduğunu gören Peker, emniyet müdürlüğüne gitti.

Yolcu N.Ç. ise polise çantasını kaybettiğini yönünde ihbarda bulundu.

Polis merkezinde yapılan işlemler ve bilgilerin teyit edilmesinin ardından çanta sahibine teslim edildi.