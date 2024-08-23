Düzce'de Otobüste Unutulan İçi Para Dolu Çanta Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Otobüste Unutulan İçi Para Dolu Çanta Sahibine Teslim Edildi

Düzce'de sefer yapan bir otobüste içinde 130 bin lira olan çanta unutuldu. Otobüs şoförü çantayı bulup emniyet müdürlüğüne teslim etti ve çanta sahibine ulaştırıldı.

23.08.2024 18:16
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Düzce'de otobüste unutulan içi para dolu çanta, şoför tarafından sahibine teslim edildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağa Mahallesi güzergahında sefer yapan otobüse binen N.Ç. içinde 130 bin lira olan çantasını araçta unuttu.

Durumu fark eden bir yolcu, otobüs şoförü Recep Peker'e bilgi verdi.

Seferini tamamlayan Peker, çantayla hareket merkezine gitti. Amiriyle kontrol ettikleri çantanın içinde para olduğunu gören Peker, emniyet müdürlüğüne gitti.

Yolcu N.Ç. ise polise çantasını kaybettiğini yönünde ihbarda bulundu.

Polis merkezinde yapılan işlemler ve bilgilerin teyit edilmesinin ardından çanta sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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