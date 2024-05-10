Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Düzce\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. idaresindeki otomobil ile Y.E.M yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleri ve otomobilde bulunan A.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

10.05.2024 02:31
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Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ç. idaresindeki 81 AD 666 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Öztürkler ışıklı kavşakta Y.E.M yönetimindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ve otomobilde bulunan A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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