Düzce\'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Düzce'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ç. idaresindeki 81 AD 666 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Öztürkler ışıklı kavşakta Y.E.M yönetimindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçların sürücüleri ve otomobilde bulunan A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.