Düzce\'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.S. idaresindeki 34 ZH 5555 plakalı otomobil ile V.Ö. yönetimindeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan S.Ş, H.Ş. ve S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk oluşurken, bir süre tek şeritten verilen ulaşım araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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