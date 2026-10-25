Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Düzce\'de otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Düzce Koçyazı Mahallesi'ndeki 2227 Sokak kavşağında otomobille panelvan çarpıştı; savrulan araçlar yol kenarında park halindeki otomobile vurdu. Kazada park halindeki otomobil yan yattı, diğer otomobil panelvanın altına girdi ve yaralanan sürücülerle 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Koçyazı Mahallesi 2227 Sokak'taki kavşakta T.Ö. idaresindeki 34 GN 6333 plakalı otomobil ile F.S'nin kullandığı 81 AS 997 plakalı panelvan çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarında park halinde bulunan 81 AEN 532 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada park halindeki araç yan yattı, 34 GN 6333 plakalı otomobil ise panelvanın altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 1 kişi araçlardan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
KoçyazıGüncelDüzceSon Dakika

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