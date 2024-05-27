Düzce'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Düzce\'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Düzce'de İ.K. idaresindeki bir otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Z.K. ile B.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

27.05.2024 09:31
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Düzce'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 81 ADU 159 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Z.K. ile B.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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