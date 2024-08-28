Düzce'de otomobil şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de otomobil şarampole devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir otomobil, şarampole devrilerek bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

28.08.2024 15:17
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yüksel V. idaresindeki 14 ACC 465 plakalı otomobil, ilçe girişinde yaklaşık 5 metrelik şarampole devrildi.

Bir evin bahçesinde kurumaya bırakılan fındık sergisinin üzerine düşerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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