Düzce'de otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti

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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti; otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

G.H. idaresindeki 81 BT 705 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsne Çakmakçı'ya (56) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmakçı, ambulansla kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü G.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Düzce ÜniversitesiTrafik KazalarıOtomobil3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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