Düzce'de Otomobilin Çarptığı Kadının Durumu Ciddi

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pınar H. idaresindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Beyciler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Y'ye (48) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.