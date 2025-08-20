Düzce'de Otoyol 2,5 Saat Sonra Açıldı

2,5 SAAT SONRA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde devrilen sıcak asfalt yüklü kamyon, çağırılan vinçle yoldan kaldırıldı. Yola saçılan sıcak asfalt da iş makinesiyle başka bir kamyona yüklendi. Yolun temizlenmesinin ardından otoyolun İstanbul yönü 2,5 saat sonra ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte otoyolda ulaşım normale döndü.
Mutlu YUCA/BOLU,
