 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Düzce'de yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Gençler, yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyerek 'Şehitler ölmez' sloganları attı ve dua okudu. Etkinlikte toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dağıldı.

14.01.2024 - 20:53,
Abone Ol

DÜZCE'de bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askeri anmak ve teröre lanet okumak için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 5 kilometre boyunca sloganlar eşliğinde yürüyen gençler, 'Şehitler ölmez' sloganladrı atıp, dua okudu.

Aziziye Mahallesi'nde toplanan 100'e yakın kişi, Pençe Kilit Harekatında şehit olan askerleri anmak ve teröre lanet okumak için bir etkinlik düzenledi. Aziziye Mahallesi'nde toplanan çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, Anıtpark meydanına kadar yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi sloganlar atarak yürüdü. Yol boyunca 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Mecliste terörist istemiyoruz' diyerek slogan atan grup, zaman zaman son saldırıda şehit olan askerlerin isimlerini okuyarak, hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı. Anıtpark'ta toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dağıldı. (DHA)

Düzce\'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika


21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı

Son Dakika
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement