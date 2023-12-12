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Düzce'de polis ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika
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Düzce'de polis ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı

Düzce'de polis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bir rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Şüpheli etkisiz hale getirilerek rehine güvenli bir şekilde kurtarıldı. Tatbikatı izleyen vatandaşlar heyecanlandı.

Düzce\'de polis ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı
12.12.2023 - 18:27,
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Düzce'de polis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, senaryo gereği Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir şüphelinin hastane personelini rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı.

Tatbikatı hastaneye gelen vatandaşların heyecanla izlediği görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzce'de polis ekipleri rehine kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika
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