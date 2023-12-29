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Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte içki üretip satan M.E'nin evinde 660 litre etil alkol, 130 litre sahte viski ve binlerce boş alkol şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzce\'de sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
29.12.2023 - 18:47,  Güncelleme: 18:47
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı belirlenen M.E'nin Üvezbeli köyündeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, odunluk ve evin bahçesinde bulunan fındık zuruflarının (fındığın dış kabuğu) altına gizlenmiş 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 30 litrelik bidonlar ve 19 litrelik damacanalar içerisinde toplam 130 litre sahte viski ve çeşitli ebatlarda 2 bin 480 boş alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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