Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı - Son Dakika
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Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı

Düzce\'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı

Düzce'nin Merkeze bağlı Nasırlı köyü yolunda seyir halinde olan E.S. idaresindeki 81 DG 610 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu fark ettikten sonra aracını yol kenarına çekti ve indi. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

10.02.2024 21:19
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Düzce'de seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı.

Merkeze bağlı Nasırlı köyü yolunda ilerleyen E.S. İdaresindeki 81 DG 610 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı.

Sürücü, durumu fark ettikten sonra yol kenarına çektiği aracından indi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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