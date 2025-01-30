Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bolu'ya tavuk yemi sevkiyatı yapan Ayhan Ş. kullandığı 81 FK 130 plakalı tırın dorsesine kedi sıkıştığını fark etti.
Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sıkışan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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