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Düzce'de silahlı saldırıda ölen kişinin faili yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de silahlı saldırıda ölen kişinin faili yakalandı

Düzce'de Resul Kaplan'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, saldırının faili olduğu belirlenen O.Y. gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düzce\'de silahlı saldırıda ölen kişinin faili yakalandı
28.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:53
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Düzce'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Resul Kaplan'ın (55) dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın failinin O.Y. (26) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam, 81 BK 717 plakalı otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Resul Kaplan, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Olaylar, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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