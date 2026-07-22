Düzce'de Silahlı Yaralama: Zanlı Yakalandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

İddiaya göre, Kocaoğlu köyündeki bir tarlada E.K. ile N.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine E.K, silahla ateş ederek N.K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

E.K, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ilçede yakalandı.

Bu arada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.