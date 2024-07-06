Düzce'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta yürüyen Yücel A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yücel A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?