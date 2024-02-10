Düzce'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilerek Aydınpınar ve Güzeldere Tabiat Parklarını Ziyaret Edenler - Son Dakika
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Düzce'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilerek Aydınpınar ve Güzeldere Tabiat Parklarını Ziyaret Edenler

Düzce\'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilerek Aydınpınar ve Güzeldere Tabiat Parklarını Ziyaret Edenler

Düzce'nin 'Şelaleler Şehri' olarak bilinen Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parkları, şubat ayında sıcak havayı değerlendirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları oldu. Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yaparak şelalelerin döküldüğü alanlarda yürüyüş yapan ziyaretçiler, doğa sporları ve yürüyüş parkurları açısından Düzce'yi tercih ettiklerini belirtti.

10.02.2024 15:31
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Düzce'de şubat ayında sıcak havayı fırsat bilenler, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarını ziyaret etti.

"Şelaleler Şehri" olarak bilinen Düzce'de Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parkları, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şubat ayında yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyenler, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik ile şelalelerin döküldüğü alanlarda yürüyüş yaptı.

Ziyaretçilerden Ahmet Emin Değirmenci, Kayseri'den geldiğini belirterek, "Daha önce de buraya gelmiştim. Özellikle doğa yürüyüşü açısından çok güzel bir yer. Bu kez hafta sonumuzu değerlendirmek için arkadaşlarımla geldim. Düzce, doğa sporları ve yürüyüş parkurları açısından tercih ettiğimiz yerlerden biri." dedi.

Muhammet Arslan ise 3 ay önce işi dolayısıyla İzmir'den Düzce'ye taşındığını dile getirerek, "Vakit buldukça gelmeye çalışıyoruz. Temiz hava almak için birebir. İzmir, Ege tarafında bu tür yerler biraz daha az. Buranın yeşil olması beni büyüledi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Şubat Ayında Sıcak Havayı Fırsat Bilerek Aydınpınar ve Güzeldere Tabiat Parklarını Ziyaret Edenler - Son Dakika


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