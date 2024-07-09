Düzce'de Tarım Akademisi Projesiyle Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Tarım Akademisi Projesiyle Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Başladı

Düzce'de tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Tarım Akademisi' projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Mergiç Mahallesi'nde bulunan akademide çiftçilere eğitim verilerek nitelikli tarımın ve ürün çeşitliliğinin önü açılıyor. Ayrıca akademiye ait arazide bitki köklendirme serası da inşa edilerek Düzce Belediyesi'nin kendi bitki üretimi sağlanacak.

09.07.2024 11:41
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Düzce'de tarımsal üretimin gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Tarım Akademisi" projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle kentin verimli topraklarının etkin şekilde değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Mergiç Mahallesi'nde 121 dönüm arazide hizmet veren akademide, çiftçiler eğitilerek nitelikli tarımın ve ürün çeşitliliğinin önü açılıyor.

Akademiye ait arazinin 6 dönümlük kısmında tıbbi aromatik bitki üretimi için çalışmalar başladı. Bir yandan kekik ve biberiye fideleri toprakla buluşturulurken diğer yandan lavanta, ada çayı ve melisa dikimi yapılacak arazi ekime hazırlanıyor.

Ayrıca arazide 24 metre uzunluğunda, 3,5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 55 bin kapasiteli bitki köklendirme serasının temeli atıldı.

Düzce Belediyesi, serada kendi çalı ve süs bitkilerinin üretimini sağlayacak. Belediye, kentin yeşil alan ve parklarını süslemek için kullanılan bitkileri kendi serasında yetiştirecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Düzce'de Tarım Akademisi Projesiyle Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Başladı - Son Dakika
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