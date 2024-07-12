Düzce'de tedavi edilen kukumav yavruları doğal yaşam ortamlarına bırakıldı - Son Dakika
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Düzce'de tedavi edilen kukumav yavruları doğal yaşam ortamlarına bırakıldı

Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 4 kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. Yavruların bakım sürecinin tamamlanmasının ardından Vali Selçuk Aslan ve DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'in katılımıyla doğaya salındı. Vali Aslan, baykuş yavrularının kendi başlarına uçabilecek hale geldiklerini belirterek, doğal yaşamın korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

12.07.2024 14:25
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Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 4 kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Kentteki ormanlık alanda yaklaşık 1,5 ay önce bir vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuşgiller familyasından kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı.

Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün ilgilendiği yavrular, Vali Selçuk Aslan ile DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'in katılımıyla doğaya salındı.

Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baykuş yavrularının bakım süreçlerinin ardından kendi başlarına uçabilecek hale geldiklerini belirterek, "Bu kukumav kuşları, tabii ki doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını idare edebilecek seviyeye geldikleri için bu kuşlarımızı tekrar doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun, ömürleri uzun olsun. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de tedavi edilen kukumav yavruları doğal yaşam ortamlarına bırakıldı - Son Dakika

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