Düzce'de Teknolojik Katlı Otoparklar Yapılacak - Son Dakika
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Düzce'de Teknolojik Katlı Otoparklar Yapılacak

Düzce\'de Teknolojik Katlı Otoparklar Yapılacak

Düzce Belediyesi, otopark sorununu çözmek için teknolojik katlı otoparklar yapılacağını duyurdu. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Cedidiye Meydanı ve Valilik Meydanı yakınlarına katlı otoparklar yapılacağını belirtti. Teknolojik otoparklarda düğmeye basılarak araçlar yukarı çıkarılıp indirilebilecek. Ayrıca mevcut otoparklarda da düzenlemeler yapılacak ve standartlar belirlenecek.

12.02.2024 12:57  Güncelleme: 13:00
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Düzce'de otopark sorununun çözümü için farklı noktalara teknolojik katlı otoparkların yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilin kronik sorunlarının başında gelen otopark sıkıntısının çözümü için harekete geçildi.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, "Katlı otoparkların biri Cedidiye Meydanı'na, bir diğeri Valilik meydanına yakın yerde olacak. Aşağı yukarı 4, 5 yerde katlı otopark projemiz var. Teknolojik katlı otoparklar; düğmeye basıyorsunuz, aracınızı alıyor yukarı çıkarıyor, basıyorsunuz aracınızı size getiriyor. Bu tip otoparklarda 300 metrekarelik arsaya 72 araç sığabiliyor." bilgisini paylaştı.

Mevcut otoparklara da düzenleme getirdiklerini bildiren Özlü, konunun belediye meclisinde gündeme sunulduğunu, yönetmelik doğrultusunda yasal düzenlemelere gidileceğini, otoparkların standart olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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