Düzce'de Temizlik Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de Temizlik Kampanyası Başlatıldı

21.07.2025 15:30
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Düzce Belediyesi, çevreyi kirletenlere cezai yaptırım uygulayacak kapsamlı temizlik kampanyası başlattı.

Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezi ve çevresinde çevreyi kirletenlere cezai yaptırım uygulanmasını öngören kapsamlı temizlik kampanyası başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonundaki kampanya içim Cedidiye Camisi önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Vali Selçuk Aslan, kurumların iş bölümü halinde Düzce için çalıştığını, çevre temizliği konusunda vatandaşların da sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Kentin, Düzce Belediyesi sorumluluğunda, yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı orta ölçekli bir şehir olduğunu belirten Aslan, "Çöplerimizi kimse alıp işlemezse kısa süre içinde çöp dağları ortaya çıkar. Etrafta çöp dağları görüyor muyuz, yok. Belediyemiz bu konuda görevini hakkıyla yerine getirmekte. Akşamdan sabaha çöp ortaya çıkıyor. Düzceliler olarak sorumluluk almamız gerekiyor. Hepimizin ayrı duyarlılık sergilemesi gerekiyor, yanlış yapanı çevreye çöp atanı da uyarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise çevre temizliğinin sağlanması konusunda çok yönlü araştırmalar yaptıklarını anlattı.

Yapılan anket çalışmasına göre insanların neredeyse tamamının ceza kesilmesinden yana olduğunu aktaran Özlü, "Biliyorsunuz bu uygulama hoş bir şey değil ancak ifade etmek isterim, bundan sonra çevreyi kirletenlere, gereksiz yere çöp bırakanlara cezai yaptırım uygulayacağız. Hiç kimse bize kızmasın, küsmesin çünkü ceza uygulama talebi sizden geldi. Yaptırım noktasında bugünden itibaren cezai işlemlere başlayacağız. Bu şehrin tertemiz olması için ekiplerimiz de çok çalışacak. İnsanlar şehirleri, şehirler insanları inşa eder. Şehirlere içinde yaşayan insanlar anlam kazandırır. Hepimiz için bu şehri temiz tutmak bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Tanıtım konuşmalarının ardından katılımcılar, Hükümet Sokak üzerinde yapılan temizlik çalışmalarına eşlik etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü araçları da Cedidiye Mahallesi'nin çeşitli noktalarında süpürme ve yıkama işlemi gerçekleştirdi.

Plan dahilinde şehir merkezindeki 64 mahallede temizlik seferberliği yürütülecek. Çevreyi kirletenlere, Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai yaptırım uygulanacak.

Kaynak: AA

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